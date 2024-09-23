Зарезал знакомого: в Ивантеевке задержали подозреваемого в убийстве

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Мужчину, подозреваемого в убийстве, задержали сотрудники вневедомственной охраны в городе Ивантеевка Пушкинского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Росгвардейцы получили информацию о том, что в квартире в одном из домов на Студенческой улице находится 30-летний мужчина с глубоким ножевым ранением. Правоохранители прибыли на место и узнали, что мужчина был со своим знакомым, они поругались, и знакомый ударил мужчину ножом. От полученных ран пострадавший умер до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.Нападавший был задержан на месте. Оказалось, что это 49-летний местный житель. Его увели в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту происшествия заведено уголовное дело.
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