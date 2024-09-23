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Зарезал знакомого: в Ивантеевке задержали подозреваемого в убийстве

23 сентября 2024, 12:26
Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

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Мужчину, подозреваемого в убийстве, задержали сотрудники вневедомственной охраны в городе Ивантеевка Пушкинского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.


«Росгвардейцы получили информацию о том, что в квартире в одном из домов на Студенческой улице находится 30-летний мужчина с глубоким ножевым ранением. Правоохранители прибыли на место и узнали, что мужчина был со своим знакомым, они поругались, и знакомый ударил мужчину ножом. От полученных ран пострадавший умер до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении.
Нападавший был задержан на месте. Оказалось, что это 49-летний местный житель. Его увели в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту происшествия заведено уголовное дело.

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#ивантеевка
#убийство
#росгвардия
#криминал
«Страна.ua»: В Киеве неизвестные сожгли военный автобус ВСУ
23 сентября 2024, 12:31

Фото: istockphoto/trikolor

На Украине зафиксирован очередной случай поджога военного транспорта. В Киеве на улице Божина неизвестные подожгли микроавтобус, принадлежавший Вооружённым силам Украины (ВСУ).
Инцидент произошёл в ночь на 23 сентября, сообщает украинское издание «Страна.ua». Военный микроавтобус выгорел практически полностью. По словам местных жителей, незадолго до того, как машина загорелась, был слышен взрыв. Отмечается, что в Киеве в последнее время случаи поджогов военных автомобилей перестали быть редкостью.

Ранее представитель офиса украинского Генерального прокурора Надежда Максимец сообщила, что с начала нынешнего года зафиксировано 266 случаев поджога военных автомобилей и машин, принадлежащих территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Таким образом украинцы выражают своё недовольство тотальной мобилизацией.

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#взрыв
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#машина
#украина
#киев
#мобилизация
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Школьник с молотками и ножом напал на одноклассников в Иркутской области
23 сентября 2024, 12:23

Фото: istockphoto/shishigami

Нападение на своих одноклассников с ножом и молотками совершил школьник из Иркутской области, передает Telegram-канал «360».
Уточняется, что инцидент произошел в школе №1. Есть как минимум трое пострадавших. Нападавший задержан учителем физкультуры.

Аналогичный случай недавно произошел в Челябинске, где юноша напал на одноклассников и преподавателей с молотком. По словам фигуранта, он даже собирался запустить трансляцию с места происшествия, чтобы прославиться.

Позже задержали замдиректора частного охранного предприятия. Открыто уголовное дело по статье о предоставлении не отвечающих требованиям безопасности услуг, что повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью.

Замдиректора учебного заведения обвинили в халатности.

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#россия
#школьники
#нападение
#иркутская область
#криминал
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«По пьяни»: что на самом деле погубило отравившихся пельменями детей из Красноярска, признания матери
23 сентября 2024, 12:14

Фото: istock /burcu saritas

В одном из сел Красноярского края многодетная семья оказалась в больнице после ужина с пельменями и курицей из магазина. Все четверо детей скончались в реанимации. Главе семейства и его беременной супруге удалось выжить. Для разбирательства в трагедии правоохранители первым делом направились в местный магазин, где красноярцы приобрели продукты. Однако позже выяснилось, что погубить собственных детей могли родители. О том, что на самом деле произошло в квартире накануне отравления всего семейства расскажет редакция «Радио 1».

Отравление пельменями в Красноярске


Супруги из Красноярска воспитывали четверых детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Кроме того, мать сейчас беременна пятым ребенком. Вся семья почувствовала себя плохо утром 21 сентября. Накануне вечером они поужинали пельменями и курицей из местного магазина «Олимп».

«Около 6 часов утра у всех членов семьи появились признаки кишечного расстройства: тошнота, головокружение, рвота», — рассказали в СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о продаже небезопасной продукции. Магазин, где была куплена еда, проверяется, а сама «подозрительная продукция» изъята для экспертизы. Однако новый поворот в деле появился после того, как видеозапись с камер видеонаблюдения из магазина не подтвердила, что семья из Красноярского края, где от отравления погибли четыре ребенка, покупала куриное мясо в местном магазине.


От чего на самом деле умерли дети из Красноярска

Фото: istock /Vera Shestak

Местные жители предполагают, что отравление семейства могло произойти из-за хранения яда для мух на кухне. Якобы отрава находилась рядом с продуктами и по ошибке родители могли добавить смесь в приготовленную еду.

«Говорят, когда готовили пельмени, стояли у них рядом приправа и отрава от мух. И якобы они перепутали, эту отраву от мух насыпали вместо приправы», — пояснила продавщица «Олимпа».

Женщина указала на то, что больше никто из жителей села не высказывал недовольства по поводу своего состояния.

«Если бы дело было в продуктах из магазина, то уже половина деревни пострадала бы», — отметила она.

Между тем, пользователи сети отмечают неурядицы в доме семьи, ставшей жертвой происшествия.

«Уличная обувь на кухне, повсюду пустые бутылки из-под пива, грязь и плесень, пепельница рядом с кроватью. Очевидно, это маргинальная семья. По пьяни они могли добавить в пельмени крысиный яд вместо соли», — рассуждают соседи.
Кроме того, выяснилось, что дом, в котором проживало семейство, накануне обрабатывали дихлофосом.

«Очень много странных обстоятельств», «Они сами отравили детей», — предполагают местные жители

Тетя детей рассказала, как везла их в больницу


Тетя семьи, отравившейся пельменями и курицей в районе Красноярска, рассказала «Пятому каналу» о том, как она буквально переносила детей в автомобиль, чтобы отвезти их в больницу.

«Я приехала и не могла достучаться. Он (отец семейства) с трудом вышел, а обратно не смог зайти, я его привела. Дети вышли толпой, я подталкивала среднего, а самого маленького взяла на руки и вынесла к машине. Он у меня с рук обмяк, упал. Я потянула его в машину», — рассказала родственница.

Фото: istock /Far700

Мать погибших в Красноярском крае детей раскрыла важную деталь


Женщина, в семье которой четверо детей умерли от отравления, на допросе заявила, что не добавляла посторонних веществ при приготовлении пищи. Она также рассказала, что двое старших детей варили пельмени самостоятельно.

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#следственный комитет
#семья
#уголовное яд
#мать
#соседи
#продукция
#красноярский край
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В Тихорецком районе Кубани потушили пожар после падения БПЛА
23 сентября 2024, 11:35

Фото: istockphoto/NLLC

Все источники возгораний после падения украинских дронов ликвидированы в Тихорецком районе Кубани. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома. Спецслужбы завершили работу по проверке территории. А сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания - были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники», — гласит публикация чиновника.
Как сообщалось ранее, рядом с Аксеново в Подмосковье загорелся лесной массив. В настоящее время идут поиски злоумышленников. Известно, что огонь потушен. Специалисты напомнили, что за подобные деяния предусмотрены как штраф, так и уголовная ответственность.

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#россия
#краснодарский край
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#беспилотник
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Убил, расчленил и растворил в кислоте: Как химик из Петербурга расправился с девушкой
Химик, который расчленил и растворил убитую девушку, признался бывшей жене
23 сентября 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Стали известный жуткие подробности истории с питерским химиком, который убил, расчленил и растворил девушку в кислоте. Выяснилось, что убийца сам во всем сознался бывшей жене.
После убийства 21-летней возлюбленной 36-летний Михаил отправил голосовое сообщение бывшей жене, где рассказал все: как расчленил тело, вылил кровь в ванну, собрал куски туловища в бочку и залил кислотой. Услышав признание, шокированная женщина сразу позвонила в полицию, сообщает канал SHOT.

Маньяка поймали через пару часов в аэропорту Калининграда, куда он успел улететь, в надежде скрыться от правоохранительных органов. Бочку с кусками тела нашли в машине Toyota Will Сypha, которую Михаил оставил на парковке аэропорту Петербурга. В квартире убийцы обнаружили канистру с перекисью водорода.



Сейчас следствие выясняет, какую кислоту использовал маньяк, чтобы растворить тело. Известно, что мужчина увлекался химией, а также занимался ремонтом оборудования. Активно вел соцсети, где в одном из видео шутил пошутил, что может копать и закопать.

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#маньяк
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#убийство
#санкт-петербург
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Стало известно, чем могла отравиться семья в Красноярском крае
Семья в Красноярском крае могла отравиться пестицидами
23 сентября 2024, 11:08

Фото: istockphoto/blinow61

Семья в Красноярском крае могла отравиться пестицидами. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. К сожалению, дети скончались в больнице.

По данным канала, дети могли перепутать пестициды с приправами и насыпать их в еду. Во время обысков в доме был обнаружен пакет со средствами от насекомых. Сообщается, что его изъяли на экспертизу. Помимо этого, соседи рассказали, что мать приносила с фермы крысиный яд, который напоминал приправу.

Ранее сообщалось, что родители детей, погибших после отравления в Красноярском крае, пришли в сознание. Следствие выяснило, что у всей семьи после ужина начали болеть животы, однако таблетку принял только отец.

Помимо этого, глава семейства позже сжёг упаковку от пельменей. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

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#дети
#семья
#яд
#родители
#мать
#следствие
#отец
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В КБР накрыли участников религиозно-экстремистской ячейки
23 сентября 2024, 11:04

Фото: istockphoto/blinow61

Участники религиозно-экстремисткой ячейки задержаны в Кабардино-Балкарии, передали в пресс-службе СКР.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и его 14 соучастников», — пояснила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Кангезова подозревают в «создании экстремистского сообщества». По информации следователей, в прошлом году фигурант организовал соответствующую группировку в Баксанском районе региона. Злоумышленники заставляли жертв придерживаться их взглядов и готовить преступления на почве религии.

Несогласные с радикальной идеологией подвергались психологическому и физическому давлению. Силовиками проведены обыски, изъята запрещенная литература.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержан мужчина по подозрению в торговле наркотиками.

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#россия
#криминал
#экстремизм
#религия
#новости
#следственный комитет
#уголовное дело
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В подмосковной Малаховке задержал торговца героином
23 сентября 2024, 10:49

Фото: iStock/Thomasaf

Приезжего из Средней Азии задержали в посёлке Малаховка городского округа Люберцы по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«При личном досмотре у задержанного нашли контейнер, в котором лежали электронные весы, упаковочный материла и вещество тёмного цвета. Исследования показали, что изъятые вещества являются героином (массой около 200 граммов) и опиоидным анальгетиком трамадолом (массой около 180 граммов)», — говорится в сообщении.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Отмечается, что ранее задержанный уже был судим за такое же преступление.

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#наркотики
#криминал
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#мвд московской области
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МВД: полицейские взяли банду наркопиарщиков в Питере
23 сентября 2024, 10:43

Фото: istockphoto/blinow61

Банду наркопиарщиков задержали полицейские в Северной столице, сообщили в главке ведомства по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Правоохранители увидели баннер на одном из домов, где был размещен QR-код. Помимо этого, работали усилители звука. Стражи порядка перешли по ссылке, попав на страницу интернет-площадки, где продавались запрещенные вещества.
Задержать злоумышленников было уже не так трудно. Во время допроса один из них рассказал подробности получения средств и указаний от заказчика.

«В ходе проведения обысков по местам проживания задержанных обнаружена и изъята рекламная продукция в виде баннера с изображенным на нем QR-кодом для перехода на виртуальную наркоплощадку и музыкальные колонки, а также мобильные телефоны и ноутбук», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что массажиста в Питере обвинили в изнасиловании.

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#россия
#санкт-петербург
#новости
#криминал
#наркотики
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