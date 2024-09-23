Школьник с молотками и ножом напал на одноклассников в Иркутской области

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Нападение на своих одноклассников с ножом и молотками совершил школьник из Иркутской области, передает Telegram-канал «360».
Уточняется, что инцидент произошел в школе №1. Есть как минимум трое пострадавших. Нападавший задержан учителем физкультуры.
Аналогичный случай недавно произошел в Челябинске, где юноша напал на одноклассников и преподавателей с молотком. По словам фигуранта, он даже собирался запустить трансляцию с места происшествия, чтобы прославиться.
Позже задержали замдиректора частного охранного предприятия. Открыто уголовное дело по статье о предоставлении не отвечающих требованиям безопасности услуг, что повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью.
Замдиректора учебного заведения обвинили в халатности.
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Аналогичный случай недавно произошел в Челябинске, где юноша напал на одноклассников и преподавателей с молотком. По словам фигуранта, он даже собирался запустить трансляцию с места происшествия, чтобы прославиться.
Позже задержали замдиректора частного охранного предприятия. Открыто уголовное дело по статье о предоставлении не отвечающих требованиям безопасности услуг, что повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью.
Замдиректора учебного заведения обвинили в халатности.
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Никита Кротов