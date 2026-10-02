Зарезавшему бывшую жену у детского сада мужчине избрали меру пресечения

02 октября 2026, 18:35

В Дзержинске арестовали мужчину, зарезавшего бывшую жену у детского сада

Фото: iStock/zoka74

Суд арестовал жителя Дзержинска, который расправился с бывшей женой возле детского сада. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.