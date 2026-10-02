Зарезавшему бывшую жену у детского сада мужчине избрали меру пресечения
Суд арестовал жителя Дзержинска, который расправился с бывшей женой возле детского сада. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.
Мужчине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК: «Убийство». По версии следствия, преступление он совершил в четверг, 1 октября. Женщина отвела детей в детский сад на улице Пирогова, а на выходе на нее напал бывший муж и нанес ей 15 ножевых ранений.
По данным телеграм-канала Ni Mash, мужчина годами угрожал бывшей жене расправой. Она сама делилась подробностями их отношений в социальных сетях. Муж пил, запугивал ее и обещал «отрезать башку». Спустя годы он согласился на развод, но потребовал, чтобы женщина прекратила отношения с его троюродным братом. Однако пара отказалась расставаться, и давление продолжилось.
Уже после трагедии на странице погибшей начали появляться посты о разводе и плане побега от экс-супруга— она написала их заранее и отправила в отложенную публикацию. Супруги воспитывали общих детей, сейчас они находятся в приюте.
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