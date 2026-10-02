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Российский турист спас тонущую девушку в Таиланде

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Российский турист спас тонущую в море девушку в Таиланде. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Baza.



Видео сняла жена Сергея, с которой он отдыхал в Паттайе. По ее словам, вечером они решили пройтись вдоль берега и сделать несколько фотографий. Однако во время прогулки между пирсами супруги заметили другую отдыхающую, которая тонула и во весь голос звала на помощь. Мужчина сразу кинулся в воду и подплыл к девушке, после чего успешно доставил на берег.

«Мой герой. Не раздумывая прыгнул. И никто не откликался», — сказала жена Сергея в видео.
Она также пояснила, что ее муж является сотрудником МЧС.

Ранее сообщалось, что российского туриста экстренно спустили с лестницы «Храма Тигровой пещеры» в Таиланде.
Лидия Пономарева

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