Российский турист спас тонущую девушку в Таиланде

02 октября 2026, 17:31

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Российский турист спас тонущую в море девушку в Таиланде. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал Baza.





Видео сняла жена Сергея, с которой он отдыхал в Паттайе. По ее словам, вечером они решили пройтись вдоль берега и сделать несколько фотографий. Однако во время прогулки между пирсами супруги заметили другую отдыхающую, которая тонула и во весь голос звала на помощь. Мужчина сразу кинулся в воду и подплыл к девушке, после чего успешно доставил на берег.

«Мой герой. Не раздумывая прыгнул. И никто не откликался», — сказала жена Сергея в видео.