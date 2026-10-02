Более 20 детей отравились в Азербайджане: подробности
Более 20 школьников из Сумгаита, госпитализированных ранее с подозрением на отравление, выписали из больницы. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА со ссылкой на объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.
Утром в пятницу в инфекционное отделение детской больницы Сумгаитского медицинского центра доставили 21 учащегося. Всем пациентам оказали необходимую медицинскую помощь. После обследования школьников выписали домой в удовлетворительном состоянии для дальнейшего амбулаторного лечения.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Азербайджанское агентство продовольственной безопасности проводит расследование. По предварительной информации, возможной причиной недомогания могли стать просроченные кондитерские изделия.
Ранее на свадьбе в Азербайджане отравился 91 человек, среди них 23 ребёнка. Подробности — в нашем материале.
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