Более 20 детей отравились в Азербайджане: подробности

02 октября 2026, 18:17

APA: более 20 госпитализированных школьников выписали в Азербайджане

Фото: istockphoto/Motortion

Более 20 школьников из Сумгаита, госпитализированных ранее с подозрением на отравление, выписали из больницы. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА со ссылкой на объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями республики.