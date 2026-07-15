Зарезавший в Новокузнецке женщину преступник избежал тюрьмы

15 июля 2026, 14:39

Фото: iStock/AMilkin

В Новокузнецке мужчина, который зарезал работницу кафе прямо под камерами видеонаблюдения, избежал тюрьмы, поскольку у него обнаружили психическое расстройство. Об этом сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.





По данным VSE42.RU, трагедия произошла 2 сентября 2025 года. Тогда вооруженный ножом злоумышленник пытался напасть на двух посетителей кафе «Гриль №1». Однако им удалось выбежать на улицу, заблокировать дверь и позвонить в полицию. Тогда преступник жестоко зарезал сотрудницу кафе. Она скончалась на месте.





«Судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила невменяемость подозреваемого в момент совершения убийства», — пишет «Сiбдепо».