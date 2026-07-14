Молодой россиянин ухаживал за девушкой и убил ее мать

14 июля 2026, 17:50

На Ставрополье задержали парня, который зарезал мать понравившейся ему девушки

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В Ставропольском крае задержали 23-летнего местного жителя, который зарезал мать понравившейся ему девушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.