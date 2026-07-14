Молодой россиянин ухаживал за девушкой и убил ее мать
В Ставропольском крае задержали 23-летнего местного жителя, который зарезал мать понравившейся ему девушки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло ночью 7 июля на территории одного из домов в селе Большая Джалга. Между молодым человеком и потерпевшей произошел конфликт из-за того, что он проявлял внимание к ее дочери. В какой-то момент юноша схватил нож и несколько раз ударил им женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.
Чтобы скрыть следы преступления и избежать уголовной ответственности, злоумышленник поджег летнюю кухню и скрылся. Тело убитой позже обнаружил ее муж. Фигурант признал свою вину, против него возбудили уголовное дело по статье 105 УК.
Ранее сообщалось, что 56-летнюю жительницу Ставропольского края приговорили к девяти годам колонии за убийство мужа. Во время застолья 8 марта женщина поругалась с мужчиной, убила и расчленила его, после чего разбросала останки по городу.
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