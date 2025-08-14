Зарубили топором и сожгли: стала известна судьба пропавшего жителя Ленобласти

14 августа 2025, 11:17

В Ленобласти 24-летний охранник зарубил топором собутыльника и сжег его тело

Фото: iStock/Grape_vein

В Ленинградской области раскрыто жестокое убийство 47-летнего местного жителя. Подозреваемым оказался 24-летний ранее судимый охранник. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».