Зарубили топором и сожгли: стала известна судьба пропавшего жителя Ленобласти
В Ленинградской области раскрыто жестокое убийство 47-летнего местного жителя. Подозреваемым оказался 24-летний ранее судимый охранник. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Все произошло 20 июля во время совместного распития спиртного в СНТ «Кюльвия-2» Тосненского района. По словам парня, в ходе конфликта он расправился с собутыльником ударом обуха топора по голове, после чего сжег его тело и вывез останки в лес. С заявлением о пропаже жертвы в полицию обратилась его сестра. Правоохранители осмотрели садовый домик, где проживал мужчина, и нашли следы крови на стенах и мебели, а также кострище с обугленными частями костей, похожими на человеческие.
Подозреваемого задержали 13 августа на стройке рядом с озером Сиркоярви во Всеволожском районе. Как выяснилось, его ранее привлекали к ответственности за кражи и угон.
