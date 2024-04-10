Зарубивший гостя топором житель Чувашии получил срок

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Житель Чувашии, который зарубил топором пришедшего к нему в гости односельчанина, был приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом 10 апреля сообщило региональное следственное управление СК РФ.
«Суд признал подсудимого виновным и вынес ему приговор в виде 9 лет заключения в исправительной колонии строгого режима», — отмечается в заявлении СУСК.По данным следствия, вечером 13 декабря 2023 года в селе Стемасы Алатырского района мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с гостем нанес ему ряд ударов топором по голове и другим частям тела. Затем он дважды ударил потерпевшего ножом в грудь, в результате чего тот скончался на месте. Уголовное дело было возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство).
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