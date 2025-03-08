Задержанную в Сочи блогера «Матерь Бложью» Митрошину доставили в Москву

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)
Блогера Александру Митрошину, которую задержали в Сочи по подозрению в отмывании денег, привезли в Москву. Об этом сообщили «Известия» ранним утром 8 марта.
У Саши более 4 миллионов подписчиков в Instagram*. Она занимается продажей курсов в интернете и рассказывает клиентам, как правильно вести страницы в соцсети, чтобы добиться успеха и заработать много денег. Она также активно занимается спортом и следит за своим здоровьем.
В Шереметьево девушку, известную в Сети как «Матерь Бложья», доставили для следственных действий. Ранее Сашу объявили в розыск, так как она скрывалась от следствия. Ее поймали в аэропорту Сочи, куда фигурантка прилетела из Дубая.
«Радио 1» также сообщало, что блогеру Митрошиной, возможно, грозит семь лет лишения свободы. Отмечается, что ее ситуация напоминает громкое дело «королевы марафонов» Елены Блиновской.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Шереметьево девушку, известную в Сети как «Матерь Бложья», доставили для следственных действий. Ранее Сашу объявили в розыск, так как она скрывалась от следствия. Ее поймали в аэропорту Сочи, куда фигурантка прилетела из Дубая.
Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)Арбитражный суд Москвы установил, что по итогам за 2021 год она должна налоговой 214 миллионов рублей. Чтобы скрыть эти деньги, девушка в прошлом купила на часть из них недвижимость в столице, таким образом легализовав.
«Радио 1» также сообщало, что блогеру Митрошиной, возможно, грозит семь лет лишения свободы. Отмечается, что ее ситуация напоминает громкое дело «королевы марафонов» Елены Блиновской.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева