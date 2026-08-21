Защита брата Екатерины Волковой обошлась Массачусетсу в $25 тысяч
Актриса Екатерина Волкова, сестра обвиняемого Леонида Волкова, продолжает настаивать на его невиновности. Власти Массачусетса оплатили работу назначенных ему адвокатов на сумму свыше 25 тысяч долларов, поскольку суд признал россиянина неплатежеспособным. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Следствие считает, что Волков убил двух уроженцев Петербурга — 28-летнего фотографа Павла Векшина и 37-летнего Кирилла Щукина. После этого, по материалам дела, он расчленил тела погибших. Одной из вероятных причин конфликта правоохранители называют спор из-за жилья.
Разбирательство продолжается более двух лет. Интересы Волкова представляют Дебра ДеВитт и Эрих Брайант. ДеВитт входит в рейтинг Super Lawyers среди юристов Массачусетса, а Брайант участвовал в нескольких резонансных уголовных процессах.
Как утверждает Baza, защитники направляют в суд многочисленные ходатайства и добиваются дополнительных экспертиз. По версии обвинения, после гибели мужчин Волков расплачивался их банковскими картами. Следователи указывают, что он покупал чистящие средства, перчатки и пластиковые емкости. Позже в таких контейнерах нашли останки погибших.
При обвинительном вердикте Волкову грозит пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.
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