Защита брата Екатерины Волковой обошлась Массачусетсу в $25 тысяч

21 августа 2026, 10:37

Екатерина Волкова (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Актриса Екатерина Волкова, сестра обвиняемого Леонида Волкова, продолжает настаивать на его невиновности. Власти Массачусетса оплатили работу назначенных ему адвокатов на сумму свыше 25 тысяч долларов, поскольку суд признал россиянина неплатежеспособным. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.