В Екатеринбурге попросили реабилитировать экс-главу школы, где насиловали детей

22 октября 2025, 09:57

Фото: iStock/hxdbzxy

Адвокат Юлия Лаптева направила в следственные органы ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении бывшего директора екатеринбургской спецшколы №124 Натальи Поддубной и о её реабилитации.





Дело против Поддубной возбудили после громкого скандала весной 2023 года, когда один из учеников рассказал о случаях насилия в школе. По информации следствия, педагог якобы заставлял старшеклассников насиловать других учеников. В результате трое подростков получили реальные сроки.



Поддубной вменили халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), в мае 2024 года суд назначил ей 11 месяцев исправительных работ. Позже Седьмой кассационный суд отменил приговор из-за процессуальных нарушений, и дело вернули в прокуратуру.





«С момента возвращения дела прокурору прошло уже более четырех месяцев. До настоящего времени уголовное дело не передано в суд. Более того, не было проведено ни одного следственного действия. 25 июля я заявила ходатайство о прекращении дела, следователь его принял, но ничего не сделал. После этого мы обратились в суд. Доказательств вины Поддубной нет», — заявила Лаптева URA.RU.

