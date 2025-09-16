В Уфе глава фонда помощи больным детям оставила семью без дома и ребёнка

16 сентября 2025, 15:30

В Уфе основательницу фонда помощи детям обвинили в мошенничестве с кредитами

Фото: Istock/Anucha Tiemsom

В Уфе основательницу фонда помощи детям Ольгу Медведеву обвинили в мошенничестве. По словам потерпевших, она оформляла на них кредиты без согласия. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.