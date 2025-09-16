В Уфе глава фонда помощи больным детям оставила семью без дома и ребёнка
В Уфе основательницу фонда помощи детям Ольгу Медведеву обвинили в мошенничестве. По словам потерпевших, она оформляла на них кредиты без согласия. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
Одна из заявительниц, Юлия, рассказала, что Медведева приехала к ней на работу и попросила открыть банковское приложение, якобы для получения денег. Вместо этого она оформила два кредита на общую сумму 460 тысяч рублей и перевела их на свой счёт. Ольга обещала быстро погасить долги, но не сделала этого, а затем перестала выходить на связь.
На момент этих событий потерпевшая была беременна. Из-за испорченной кредитной истории банк отказал ей в ипотеке. Семья не смогла достроить дом и осталась без жилья. В результате пережитого стресса женщина потеряла ребёнка.
По информации заявительницы, мошеннические действия Медведевой затронули не менее семи человек. Юлия направила заявление в полицию.
