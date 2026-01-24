«Зашибись»: самосвал снес фонарный столб и придавил им машину в Ленобласти — видео

24 января 2026, 20:23

Самосвал снес фонарный столб, придавил им машину и попал на видео в Сертолово

Фото: istockphoto/Darya Ostrenko

В Сертолово Ленинградской области самосвал, задействованный в уборке снега, повредил припаркованный автомобиль, уронив на него фонарный столб. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Сертолово онлайн», опубликовав видео с места происшествия.





На записи видно, как водитель, сдавая задним ходом, задел кузовом железобетонную опору. От удара столб переломился и обрушился на стоявшую рядом Lada, смяв ей крышу в районе передней части над местами водителя и пассажира.





«Как я вовремя включила видео. Зашибись. Круто получилось», — говорит женщина за кадром.