«Зашибись»: самосвал снес фонарный столб и придавил им машину в Ленобласти — видео
В Сертолово Ленинградской области самосвал, задействованный в уборке снега, повредил припаркованный автомобиль, уронив на него фонарный столб. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Сертолово онлайн», опубликовав видео с места происшествия.
На записи видно, как водитель, сдавая задним ходом, задел кузовом железобетонную опору. От удара столб переломился и обрушился на стоявшую рядом Lada, смяв ей крышу в районе передней части над местами водителя и пассажира.
«Как я вовремя включила видео. Зашибись. Круто получилось», — говорит женщина за кадром.
После столкновения водитель вышел из кабины, чтобы оценить ущерб. По видео, которое разместил Telegram-канал «78 Новости», верхняя часть столба не задела припаркованную рядом Skoda. Информации о пострадавших не поступало.