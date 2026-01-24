Baza: в ТЦ «О'Депо» подмосковного Одинцово взорвался Iphone
В торговом центре «О’Депо» в подмосковном Одинцово произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Изначально утверждалось, что у посетителя ресторана сети быстрого питания взорвалось некое электронное устройство. Позднее выяснилось, что в куртке мужчины сдетонировал iPhone.
Владелец телефона получил осколочные ранения грудной клетки средней тяжести. Его госпитализировали, а посетителей ТЦ — эвакуировали.
Накануне сообщалось, что стоявший на зарядке мобильник ударил током девочку в Бразилии.
