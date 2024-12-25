Sputnik Казахстан: после крушения самолета в Актау госпитализировали 14 человек

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В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines вблизи города Актау на западе Казахстана пострадали 14 человек, многие из которых уже госпитализированы. По информации из Telegram-канала Sputnik Казахстан, из 14 пациентов пятеро находятся в реанимации.
В Мангистаускую областную больницу доставили 14 пострадавших, где в приемном покое сейчас происходит сортировка. Среди пострадавших есть 11-летний ребенок, который сейчас проходит обследование, и еще один 16-летний ребенок, который также будет направлен в больницу.
Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря утром. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с небольшой стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, из которых, согласно сообщениям СМИ, удалось выжить более 10 людям.
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Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря утром. По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с небольшой стаей птиц. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, из которых, согласно сообщениям СМИ, удалось выжить более 10 людям.
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Дарья Осипова