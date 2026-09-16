Заставляли пить воду из унитаза и вылизывать пол после своей мочи: семилетнюю племянницу мучил ее дядя

16 сентября 2026, 11:37

Семилетнюю девочку заставляли мыть пол после своей мочи в США

Фото: istockphoto/txking

В Калифорнии вынесли приговор супружеской паре, обвиняемой в систематическом насилии над семилетней девочкой. Об этом сообщает Law&Crime.





39-летний Девин Хьюз и его 32-летняя сожительница Кайла Рейнольдс проживали вместе с ребенком в трейлере. Детали биографии родителей девочки и причины, по которым она оказалась у родственников, не раскрываются.



О происходящем в доме стало известно после того, как девочке удалось сбежать и обратиться за помощью к соседям с просьбой разрешить ей остаться у них. Взрослые незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов.



В ходе расследования выяснилось, что ребенка морили голодом. Кроме того, девочке прижигали кожу, заставляли пить воду из унитаза и на длительное время запрещали посещать туалет — в случае, если она не выдерживала, ее принуждали облизывать пол.



