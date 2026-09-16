Заставляли пить воду из унитаза и вылизывать пол после своей мочи: семилетнюю племянницу мучил ее дядя
В Калифорнии вынесли приговор супружеской паре, обвиняемой в систематическом насилии над семилетней девочкой. Об этом сообщает Law&Crime.
39-летний Девин Хьюз и его 32-летняя сожительница Кайла Рейнольдс проживали вместе с ребенком в трейлере. Детали биографии родителей девочки и причины, по которым она оказалась у родственников, не раскрываются.
О происходящем в доме стало известно после того, как девочке удалось сбежать и обратиться за помощью к соседям с просьбой разрешить ей остаться у них. Взрослые незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов.
В ходе расследования выяснилось, что ребенка морили голодом. Кроме того, девочке прижигали кожу, заставляли пить воду из унитаза и на длительное время запрещали посещать туалет — в случае, если она не выдерживала, ее принуждали облизывать пол.
«Ей приходилось спать на полу, и часто ее приковывали цепью к беговой дорожке с помощью тросового замка», — говорится в публикации.Паре предъявили обвинения в пытках, жестоком обращении с ребенком и умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. Суд приговорил обоих фигурантов к 25 годам лишения свободы. Девочку передали под опеку родственников.