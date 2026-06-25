Застрявших посреди реки рыбаков спас известный российский хоккеист

25 июня 2026, 21:07

Знаменитый российский хоккеист Панин помог застрявшим посреди речки рыбакам

Фото: istockphoto/Kamonchai Mattakulphon

Капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин пришёл на помощь двум рыбакам, чья лодка застряла на середине реки. Видео инцидента спортсмен опубликовал в своём Instagram*





Во время прогулки по воде хоккеист заметил мужчин, которые не могли справиться с сильным течением. Рыбаки признались, что самостоятельно добраться до берега им было бы крайне сложно. Панин оперативно привязал их лодку к своей и отбуксировал к суше.





«Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин», — поделился он.