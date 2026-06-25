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Застрявших посреди реки рыбаков спас известный российский хоккеист

Знаменитый российский хоккеист Панин помог застрявшим посреди речки рыбакам
Фото: istockphoto/Kamonchai Mattakulphon

Капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин пришёл на помощь двум рыбакам, чья лодка застряла на середине реки. Видео инцидента спортсмен опубликовал в своём Instagram*



Во время прогулки по воде хоккеист заметил мужчин, которые не могли справиться с сильным течением. Рыбаки признались, что самостоятельно добраться до берега им было бы крайне сложно. Панин оперативно привязал их лодку к своей и отбуксировал к суше.

«Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин», — поделился он.
Григорий Панин — один из самых опытных и харизматичных защитников в истории КХЛ, а также абсолютный рекордсмен лиги по штрафным минутам за карьеру (более 1500). В июне 2026 года он продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» ещё на сезон — до конца чемпионата 2026/2027, что сделает его самым возрастным игроком турнира.
Никита Кротов

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