Застрявших посреди реки рыбаков спас известный российский хоккеист
Знаменитый российский хоккеист Панин помог застрявшим посреди речки рыбакам
Капитан уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин пришёл на помощь двум рыбакам, чья лодка застряла на середине реки. Видео инцидента спортсмен опубликовал в своём Instagram*
Во время прогулки по воде хоккеист заметил мужчин, которые не могли справиться с сильным течением. Рыбаки признались, что самостоятельно добраться до берега им было бы крайне сложно. Панин оперативно привязал их лодку к своей и отбуксировал к суше.
«Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин», — поделился он.Григорий Панин — один из самых опытных и харизматичных защитников в истории КХЛ, а также абсолютный рекордсмен лиги по штрафным минутам за карьеру (более 1500). В июне 2026 года он продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» ещё на сезон — до конца чемпионата 2026/2027, что сделает его самым возрастным игроком турнира.