Застрявший на МКС корабль Starliner стал издавать странные звуки

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Застрявший на Международной космической станции (МКС) космический корабль Boeing Starliner начал издавать необычные звуки. Их услышал американский астронавт Барри Уилмор.
Об этом сообщает издание Ars Technica со ссылкой на запись разговора Уилмора с диспетчером ЦЦентра управления полётами в Хьюстоне. Ранее космическое агентство НАСА сообщало, что операцию по возвращению космического корабля Boeing Starliner без экипажа планируется начать 6 сентября.
По словам астронавта, он стал слышать в динамике странный звук непонятного происхождения. Он предположил, что звук может быть вызван какой-то неполадкой в соединении корабля с МКС. Уилмор дал послушать диспетчеру этот звук, поднеся микрофон к его источнику. На Земле обратили внимание на пульсирующий характер звука, напоминающий о сигнале гидролокатора, и пообещали выяснить, что именно может быть его причиной.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Их миссия должна была продолжаться неделю, но из-за возникших неполадках при стыковке астронавты всё ещё остаются на МКС.
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По словам астронавта, он стал слышать в динамике странный звук непонятного происхождения. Он предположил, что звук может быть вызван какой-то неполадкой в соединении корабля с МКС. Уилмор дал послушать диспетчеру этот звук, поднеся микрофон к его источнику. На Земле обратили внимание на пульсирующий характер звука, напоминающий о сигнале гидролокатора, и пообещали выяснить, что именно может быть его причиной.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Их миссия должна была продолжаться неделю, но из-за возникших неполадках при стыковке астронавты всё ещё остаются на МКС.
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Александр Бойцов