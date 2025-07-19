РЕН ТВ: Минимум пять человек пострадали в ДТП на трассе в Крыму
Как минимум пять человек пострадали в аварии на трассе в Крыму. Об этом в субботу, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обозреватели уточняют, что некоторые пострадавшие в бессознательном состоянии. Известно, что в момент ДТП люди вылетели из машин. Очевидцы вызвали врачей и оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.
Перед этим сообщалось об аварии с двумя большегрузами в Омской области. Как писал портал URA.RU, грузовики перевернулись, вылетев с дороги. После столкновения произошел пожар, оба водителя погибли. Очевидцы запечатлели последствия аварии. Все случилось на трассе «Тюмень — Омск».
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