Взрыв газа произошел в российской пятиэтажке
В Щекине Тульской области произошел взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. В результате инцидента обрушилась смежная стена в кухонном помещении. О происшествии сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.
По информации ведомства, прибывшие на место спасатели установили, что взрывной волной повредило межквартирную перегородку. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
В областной прокуратуре уточнили, что по факту ЧП организовали проверку. На место выехала исполняющая обязанности прокурора города. Дадут правовую оценку соблюдению норм содержания внутриквартирного газового оборудования, а также действиям ответственных должностных лиц.
Ранее мощный взрыв разворотил гараж с человеком в Ленобласти. Подробности в нашем материале.
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