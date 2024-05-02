Завод полыхает на востоке Москвы, внутри могут быть люди

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Здание завода горит на востоке Москвы, в помещении могут быть люди.
По данным Telegram-канала, дым виден за несколько километров от места ЧП. Горит завод по производству искусственного камня на улице Буракова. Площадь возгорания превышает 2,5 тысячи квадратов, есть угроза обрушения кровли.
Как пишет SHOT, пожар произошёл на территории мебельного цеха на третьем этаже и быстро охватывает все больше площади.
На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и медицинский персонал. Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают все специальные службы.
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Как пишет SHOT, пожар произошёл на территории мебельного цеха на третьем этаже и быстро охватывает все больше площади.
На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и медицинский персонал. Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших пока нет. На месте работают все специальные службы.
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Алёна Самарева