Сотрудники ФСБ предотвратили ряд терактов и покушений в Ингушетии

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Сотрудники ФСБ предотвратили серию готовящихся преступлений террористической направленности в Ингушетии. Диверсанты готовили нападения на энергетические объекты в республике.
Об этом сообщили в региональном Центре общественных связей ФСБ. По сообщению ведомства террористические акты готовили восемь жителей Назрани и Магаса. Кроме устройства взрывов на объектах энергетической инфраструктуры, они планировали также нападения на правоохранителей.
Во время задержания один из террористов оказал сопротивление и получил несовместимые с жизнью ранения, остальные арестованы. По месту жительства боевиков сотрудники силовых структур обнаружили и конфисковали самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте, гранатомёт, пять автоматов, девять пистолетов, 11 ручных гранат, а также большое количество патронов к стрелковому оружию. Кроме того, были изъяты электронные носители информации. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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Александр Бойцов