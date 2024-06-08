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Здание военкомата на Украине расстреляли из гранатомета

08 июня 2024, 06:13
Фото: iStock/Standart

Фото: iStock/Standart

Неизвестный обстрелял здание территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в Харькове из гранатомета советского образца РПГ-18 «Муха», передает телеканал ТСН.


Уточняется, что мужчина совершил выстрел по стенам здания. В результате никто, в том числе сотрудники военкомата, не пострадал, но в результате взрыва были уничтожены карточки, хранившиеся внутри.

Ранее в центре Киева бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил сотрудницу торгового центра после того, как она потребовала у него документы.

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#харьков
#взрыв
#киев
#всу
В США погиб член экипажа «Аполлона-8»
Астронавт «Аполлона-8» погиб в результате авиакатастрофы в штате Вашингтон
08 июня 2024, 05:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Астронавт Уильям Андерс, один из членов экипажа Аполлона-8, погиб в авиакатастрофе, передает телеканал Fox News.
Уточняется, что старинный самолет разбился в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. У штурвала находился сам 90-летний бывший астронавт.

«Семья опустошена. Он был отличным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать», – поделился сын космонавта Грег Андерс.

Андерс приобрел всемирную известность после того, как сделал фотографию «Восход солнца на Земле» 24 декабря 1968 года.

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#космос
#катастрофа
#сша
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«Подарок Макрону» и десятки погибших: что известно об ударе ВСУ по Херсонской области
08 июня 2024, 05:00

Фото: iStock/azerberber

Вечером в пятницу, 7 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Садовое в Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, магазин, в котором находились посетители и персонал, был разрушен, в результате чего погибли более 20 человек. ​Что известно на данный момент об ударе украинской армии, в материале «Радио 1».


Удары были произведены авиабомбой и с помощью HIMARS


По словам Сальдо, первый удар по магазину был нанесен с помощью корректируемой авиабомбой, в то время как второй удар – с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

При этом корректируемая авиабомба была проведена во Франции.

Обстоятельства нападения расследует СК


Следственный комитет (СК) России заявил, что анализирует обстоятельства обстрела села в Херсонской области Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку», – сообщается в заявлении.

Сальдо охарактеризовал обстрел деревни как людоедский поступок Зеленского


Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар по селу Садовое подлейшим людоедским поступком Владимира Зеленского.

«Подлейший поступок. Видимо, Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном», – заявил он в своем Telegram-канале.

По его словам, нападением на Херсонскую область и Луганска Зеленский «сделал кровавый подарок своим так называемым покровителям, находящимся сейчас во Франции, прямо в Елисейском дворце – Макрону и другим подобным ему недостойным руководителям западных стран».

Ранее ВСУ нанесли удары по Луганску


Утром 7 июня в Луганске прогремела серия взрывов. В жилых районах города прозвучало семь детонаций. В результате обстрела обрушился подъезд жилого дома в восточной части Луганска. По последним данным, пострадали 57 человек, четверо человека погибли.

Все культурные мероприятия, запланированные в Луганске на субботу, 8 июня, были отложены из-за усиленного артиллерийского огня украинских войск, сообщило Министерство культуры Луганской Народной Республики (ЛНР) в своем Telegram-канале.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об очевидном в ракетных удара по Луганску и Херсонской областям «натовском почерке». Москва расценивает их, как спланированные и тщательно подготовленные акции устрашения.

По ее словам, Киев получил от Вашингтона зеленый свет на нанесение ударов с использованием западного оружия.

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#всу
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Житель Красноярска зарезал внучку и правнучку
75-летний житель Красноярска зарезал внучку и двухлетнюю правнучку
08 июня 2024, 04:32

Фото: iStock/zoka74

В Красноярске 75-летний мужчина зарезал своих 29-летнюю внучку и двухлетнюю внучку во время семейной ссоры, сообщило в своем Telegram-канале главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Трагедия произошла 7 июня на улице Щорса в Красноярске. После ссоры с внучкой пенсионер несколько раз ударил ее в живот, а затем нанес удар правнучке в шею. Обе пострадавшие скончались на месте от полученных травм. В это время супруг 29-летней девушки находился на работе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе малолетнего». Подозреваемый задержан и допрошен. Следствие намерено настаивать на аресте пенсионера.

«Следователями выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – резюмировали в СК.

Ранее в Москве в парке возле 3-й Музейной улицы мужчину зарезали на глазах в двух его десятилетних внучке в парке.

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#убийство
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#следственный комитет
#ск рф
#супруги
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В Германии пропала девятилетняя украинская беженка
Девятилетняя беженка с Украины пропала в Германии по пути в школу
08 июня 2024, 02:28

Фото: iStock/eranicle

Девятилетняя беженка с Украины пропала в Германии по дороге в школу, передает Bild.
По данным издания, одной из возможных причин исчезновения девочки является ее встреча с биологическим отцом, которого ранее видели в Чехии. Мать девочки рассталась с ним. При этом в правоохранительных органах заявили, что уже отработали эту версию.

Ребенок пропал по дороге на остановку школьного автобуса в 3 июня. Сотрудники полиции исследовали более 10 терабайт видеозаписей с камер видеонаблюдения общественного транспорта, магазинов, сберегательных банков и автобусной остановки. На данный момент зацепки не найдены.

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#школа
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«Людоедский поступок Зеленского»: Сальдо прокомментировал удар по Садовому
07 июня 2024, 23:58

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Садовое в Херсонской области представляет собой людоедский поступок украинского лидера Владимира Зеленского, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Подлейший поступок. Видимо Зеленский сделал людоедский подарок к званому ужину с Макроном», – сказал Сальдо.

Ранее, вечером 7 июня, глава региона сообщил о 19 погибших и пятерых раненых в результате удара Вооруженных сил Украины по селу Садовому. Позже число жертв достигло 22 человек. Магазин, в котором находились посетители и персонал, разрушен.

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#херсонская область
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#магазин
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#владимир зеленский
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Неизвестный совершил нападение на премьер-министра Дании
Неизвестный совершил покушение на премьер-министра Дании Фредериксен
07 июня 2024, 23:20

Фото: iStock/Diy1

Неизвестный напал на премьер-министра Дании Фредериксен на площади Кюльторве в Копенгагене, передает агентство Ritzau.
Уточняется, что мужчина подошел к политику и нанес ей удар. Полиция задержала напавшего. Сама Фредериксен и сотрудники правоохранительных органов не комментировуют произошедшее.

В канцелярии правительства заявили, что премьер-министр «шокирована случившимся». Подробности в настоящее время неизвестны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые прокомментировал после покушения, которое произошло в 5:15 утра, после встречи с правительственным визитом в городе Гандров.

До этого министр обороны Словакии Роберт Калинак заявил, что здоровье премьер-министра улучшилось и восстановилось. По его словам, Fico уже проходил лечение на дому и проходит реабилитацию.

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#нападение
#словакия
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Нелегальную перевозку 70 кубометров строительных отходов пресекли в Красногорске
07 июня 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Минчистоты

Сотрудники Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области предотвратили в Красногорске нелегальный сброс строительных отходов объёмом 70 кубометров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на ведомство.
«Был проведён очередной экологический рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. Всего выявили трёх нарушителей из 19 осмотренных автомобилей. У них не было необходимых для перевозки документов. В отношении водителей составили протоколы об административном правонарушении, а транспортные средства поместили на штрафстоянку», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что оформить разрешение на перемещение ОССиГ можно на региональном портале госуслуг. Если правила нарушены, уклониться от штрафов не удастся. Видеокамеры на дорогах работают круглосуточно, а инспекторы продолжают проверки в других подмосковных муниципалитетах.

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#красногорск
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#отходы
#строительство
#перевозки
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные спасатели и добровольцы спасли заблудившегося на болоте мужчину
07 июня 2024, 22:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с добровольцами поискового отряда «ЛизаАлерт» вывели из леса заблудившегося мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
ЧП произошло в лесном массиве, расположенном между деревнями Смолево и Тереньково Орехово-Зуевского городского округа.
«В службу экстренных вызовов «112» позвонил местный житель, который рассказал, что хотел сократить путь домой через лес и попал в болотистую местность. Потеряв ориентиры, он окончательно сбился с пути и обратился за помощью к специалистам», – говорится в сообщении.
Прибыв в район предположительного нахождения мужчины, участники поисковой операции связались с ним по телефону и объяснили, как передать свою геолокацию. Определив радиус поиска, спасатели начали прочёсывать леса, работая на отклик. Через шесть часов удалось обнаружить пострадавшего и вывести его из леса. В медицинской помощи он не нуждался.

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#орехово-зуево
#подмосковье
#московская область
#лиза алерт
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Число пострадавших при ракетном обстреле Луганска увеличилось до 53
07 июня 2024, 21:48

Фото: iStock/FelixRenaud

Число пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска украинскими войсками возросло до 57 человек, из которых четверо погибли, сообщили в пятницу в правительстве ЛНР через Telegram-канал.
Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что в результате обстрела пострадали 46 человек, включая четверых погибших, а десять человек находятся в тяжелом состоянии.

«Общее количество пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара по Луганску увеличилось до 57 человек. Из них четверо погибли», — говорится в сообщении правительства ЛНР.
Отмечается, что 40 человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах.

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