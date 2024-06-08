Здание военкомата на Украине расстреляли из гранатомета

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Неизвестный обстрелял здание территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) в Харькове из гранатомета советского образца РПГ-18 «Муха», передает телеканал ТСН.
Уточняется, что мужчина совершил выстрел по стенам здания. В результате никто, в том числе сотрудники военкомата, не пострадал, но в результате взрыва были уничтожены карточки, хранившиеся внутри.
Ранее в центре Киева бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил сотрудницу торгового центра после того, как она потребовала у него документы.
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Александр Климов