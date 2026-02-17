Здание военной полиции обрушилось в Ленобласти
В Ленинградской области обрушилось здание военной комендатуры.
Как сообщил 17 февраля источник «Известий», по предварительным данным, ЧП случилось во Всеволожском районе. На третьем этаже произошло разрушение, после чего обвалились перекрытия второго этажа и чердачного помещения.
Площадь обрушения, как уточняется, составила 15 на 50 квадратов. По информации СМИ, в результате инцидента есть пострадавшие.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил указанную информацию в своем Telegram-канале. По его словам, на месте уже начались разбор завалов и спасательные работы, а причины происшествия сейчас устанавливаются.
