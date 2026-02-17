Достижения.рф

Десятимесячная девочка погибла в ванне с водой в Саратовской области

СК завел дело после смерти 10-месячной девочки в ванне с водой в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели десятимесячной девочки. Об этом сообщили в региональном СУ СК.



По предварительным данным, во вторник в доме на улице Мясокомбинат в рабочем поселке Приволжский Энгельсского района обнаружили тело младенца. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что, предположительно, ребенка оставили одного в наполненной водой ванне.

Позже мать нашла девочку без признаков жизни. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть.

