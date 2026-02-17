Десятимесячная девочка погибла в ванне с водой в Саратовской области

17 февраля 2026, 16:06

СК завел дело после смерти 10-месячной девочки в ванне с водой в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели десятимесячной девочки. Об этом сообщили в региональном СУ СК.