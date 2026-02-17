Россиянка слила в сеть интимное видео мужа и стала фигуранткой уголовного дела

17 февраля 2026, 16:20

В Мурманской области осудят женщину после слива интимных видео мужа

Фото: istockphoto/Andrii Lysenko

В Мурманской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Североморска, которая, по данным СК, выложила в сеть интимные видео с участием супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.