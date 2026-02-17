Россиянка слила в сеть интимное видео мужа и стала фигуранткой уголовного дела
В Мурманской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Североморска, которая, по данным СК, выложила в сеть интимные видео с участием супруга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.
Женщине предъявили обвинение по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни» и «Незаконное распространение порнографических материалов». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в сентябре 2025 года после конфликта с мужем она тайно разместила в одной из соцсетей видеозапись интимного характера. Следствие считает, что этими действиями нарушились конституционные права потерпевшего на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, деяние нанесло моральный вред и затронуло общественные нравственные нормы.
В Челябинске мужчина пять раз ударил ножом свою сожительницу.
Читайте также: