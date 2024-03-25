«Здесь стреляют, прощайте»: выжившая в теракте в «Крокусе» рассказала о спасении

Фото: iStock/diego_cervo
Член Союза художников России Алёна Казинская смогла выжить в теракте в «Крокусе», хотя уже успела попрощаться со своими родными и не надеялась на спасение. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, Казинская ждала начала концерта на балконе вместе с подругой, когда в зал залетели террористы и начали стрелять.
По её словам, им удалось спрятаться за стойкой, а после спуститься на первый этаж и закрыться в туалете. Девушка уточнила, что боевики ходили рядом, проверяли помещения и стреляли.
Когда девушкам удалось выйти из туалета всё кругом было в чёрном дыму. Пришлось идти на ощупь. Однако по пути им попался мужчина, который проводил их до выхода. Обе девушки попали в больницу с отравлением угарным газом. Сейчас они находятся в реанимации.
Читайте также:
«Прикинулась мёртвой»: пострадавшая при теракте в «Крокусе» рассказала, как смогла выжить
Воробьёв: зал в «Крокусе» расчистили на две трети
Семья отреклась от исполнителя теракта в «Крокусе» Мирзоева
«Сначала мы сообразили, что стрельба за пределами зала, стали поднимать народ, нас попросили не поднимать панику. Потом услышала, что террористы вошли в зал. Кинула подругу на пол и ещё кого-то и начала ползти к другому выходу по ряду. Выползли, побежали, снаружи зала тоже стреляли и загоняли обратно в зал», — рассказала художница.
Когда девушкам удалось выйти из туалета всё кругом было в чёрном дыму. Пришлось идти на ощупь. Однако по пути им попался мужчина, который проводил их до выхода. Обе девушки попали в больницу с отравлением угарным газом. Сейчас они находятся в реанимации.
Читайте также:
«Прикинулась мёртвой»: пострадавшая при теракте в «Крокусе» рассказала, как смогла выжить
Воробьёв: зал в «Крокусе» расчистили на две трети
Семья отреклась от исполнителя теракта в «Крокусе» Мирзоева
Элина Позднякова