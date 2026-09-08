Зэк оставлял комментарии на YouTube и заработал новый срок
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 25-летнему уроженцу Ярославской области Денису Попову, который, отбывая наказание в колонии строгого режима, размещал на видеохостинге YouTube комментарии с оправданием терроризма и призывами к насильственным действиям. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе суда, пишет РИА Новости.
Установили, что Попов, ранее осужденный на восемь лет лишения свободы за покушение на теракт и публичные призывы к экстремистской деятельности, отбывал срок в исправительной колонии №2 в Рыбинске. Находясь в учреждении, он использовал мобильный телефон для выхода в интернет. В своих комментариях под видеоматериалами он призывал к совершению терактов, в частности к взрывам мостов и поджогам зданий военных комиссариатов, а также оправдывал подобные противоправные действия.
В ходе судебного заседания фигурант не признал свою вину по новым эпизодам, заявив о фабрикации уголовного дела со стороны сотрудников колонии. Однако он подтвердил, что мобильный аппарат, обнаруженный и изъятый в ходе обыска в медсанчасти ИК-2, принадлежит ему.
С учетом предыдущего приговора суд назначил Попову окончательное наказание в виде десяти лет колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено администрировать сайты в интернете сроком на пять лет. В пресс-службе отметили, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалованным сторонами.
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