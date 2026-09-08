Зэк оставлял комментарии на YouTube и заработал новый срок

08 сентября 2026, 21:56

Заключенному Попову добавили срок за призывы взрывать мосты на YouTube

Фото: istockphoto/simpson33

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 25-летнему уроженцу Ярославской области Денису Попову, который, отбывая наказание в колонии строгого режима, размещал на видеохостинге YouTube комментарии с оправданием терроризма и призывами к насильственным действиям. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе суда, пишет РИА Новости.