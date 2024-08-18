Зеленский раскрыл цель Украины в Курской области

Одной из целей атаки Украины Курской области является создание буферной зоны на территории России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Украинский лидер также призвал западные страны ускорить поставку военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).
По словам Зеленского, необходимо обеспечить своевременную логистику, чтобы оружие было доставлено в республику в рамках заявленных пакетов.
Ранее президент России Владимир Путин применил термин санитарная или буферная зона при объяснении наступления российских войск в Харьковской области.
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«По поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков», – отметил он.
По словам Зеленского, необходимо обеспечить своевременную логистику, чтобы оружие было доставлено в республику в рамках заявленных пакетов.
«Особенно я обращаюсь сейчас к Соединенным Штатам, к Великобритании, к Франции», – сказал в заключение президент Украины.
Ранее президент России Владимир Путин применил термин санитарная или буферная зона при объяснении наступления российских войск в Харьковской области.
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Александр Климов