Зеленский рассказал об одной из важнейших для Украины участков фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время уделяют первостепенное внимание ситуации в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Политик вновь повторил свой призыв к Западу разрешить ВСУ атаковать российскую территорию с помощью дальнобойного оружия.
Ранее президент Украины обвинил Великобританию в недостаточной поддержке. Он отметил, что британская сторона проявила лидерство в помощи украинцам, в том числе в поставках оружия. По словам Зеленского, это позволило спасти тысячи жизней.
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«Нам, безусловно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход боевых действий», – отметил Зеленский.
Ранее президент Украины обвинил Великобританию в недостаточной поддержке. Он отметил, что британская сторона проявила лидерство в помощи украинцам, в том числе в поставках оружия. По словам Зеленского, это позволило спасти тысячи жизней.
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Александр Климов