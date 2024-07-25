Известно, кем оказался предполагаемый убийца экс-нардепа ВРУ Фарион

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Подозреваемого в убийстве экс-нардепа Верховной рады Ирины Фарион задержали в Днепре. Об этом в Telegram-канале написал глава киевского режима Владимир Зеленский, ссылаясь на министра МВД Украины. Политик уточнил, что речь идет о 18-летнем парне.
«Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы. Поручил министру внутренних дел предоставить обществу все детали», — сказано в публикации.
По данным министра украинского МВД Игоря Клименко, предполагаемый убийца при подготовке преступления снял во Львове не менее трех квартир. По словам главы ведомства, в наличии есть вся доказательная база, чтобы утверждать, что стрелял именно задержанный. Однако следователи считают, что взяли только исполнителя.
Убитая Фарион враждебно относилась к украинцам, говорящим на русском языке.
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Никита Кротов