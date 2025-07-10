В Киеве застрелен полковник СБУ
В Киеве застрелен полковник СБУ, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в соцсетях.
Отмечается, что мужчина был ответственен за ряд диверсий на территории РФ.
«Есть информация, что убитый — полковник СБУ», — отметил Гончаренко* в публикации.Напомним, в пятницу, 7 июня, в СМИ появилась информация об убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. В этот же день стало известно о снятии с должности главы Минтранса России Романа Старовойта, который покончил с собой. Его тело было найдено в его доме в Одинцовском городском округе.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.