В Киеве застрелен полковник СБУ

Фото: iStock / Konstantin Shashkov

В Киеве застрелен полковник СБУ, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в соцсетях.



Отмечается, что мужчина был ответственен за ряд диверсий на территории РФ.

«Есть информация, что убитый — полковник СБУ», — отметил Гончаренко* в публикации.
Напомним, в пятницу, 7 июня, в СМИ появилась информация об убийстве зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. В этот же день стало известно о снятии с должности главы Минтранса России Романа Старовойта, который покончил с собой. Его тело было найдено в его доме в Одинцовском городском округе.

* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
Виктория Иванченко

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