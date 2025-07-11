NYT раскрыла роль застреленного в Киеве полковника СБУ во вторжении под Курском
Полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич, застреленный в Киеве, играл ключевую роль во вторжении ВСУ в Курской области. Как пишет The New York Times, именно он возглавлял элитное подразделение боевиков.
Обозреватели побеседовали с коллегой украинского офицера. Тот рассказал, что Воронич работал на разведку Украины с середины 90-х годов, командуя спецподразделением, напрямую получавшим поддержку от Центрального разведывательного управления США.
Кроме того, Воронич стоял за убийством командира подразделения ополченцев Донецка «Спарта» по прозвищу «Моторола» (Арсен Павлов). Павлов погиб осенью 2016 года на улице Челюскинцев в лифте в результате сработавшей взрывчатки.
Ивана Воронича расстреляли накануне в Киеве у многоэтажки украинской столицы.
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