НА юго-западе Китая зафиксировано землетрясение

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Китайский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 4,9 в юго-западной китайской провинции Юньнань, передает информационное агентство ТАСС.
По данным центра, эпицентр землетрясения находился в округе Чжаотун, уезд Лудянь. Глубина эпицентра землетрясения составляет около 10 км.
Сообщений о жертвах и разрушениях в Чжаотуне, население которого составляет около 4,8 млн человек, не поступало.
Ранее землетрясения магнитудой 4,8 и 4,0 состоялись вблизи Нью-Йорка.
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Сообщений о жертвах и разрушениях в Чжаотуне, население которого составляет около 4,8 млн человек, не поступало.
Ранее землетрясения магнитудой 4,8 и 4,0 состоялись вблизи Нью-Йорка.
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Александр Климов