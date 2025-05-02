Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Чили, есть угроза цунами

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Угрозу цунами объявили в Чили после произошедшего в стране землетрясения магнитудой 7,5. Об этом сообщили в чилийском сейсмологическом центре и в службе по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
Толчки были зафиксированы в 15:58 по Москве в 218 километрах от Пуэрто-Уильямс. Очаг был глубиной в десять километров. Отмечено, что из-за угрозы стихии необходимо эвакуировать пляжную зону в регионе Магальянес. Данных о пострадавших пока нет.
В конце апреля сообщалось о землетрясениях в турецком Стамбуле. Самая сильная магнитуда была 6,2. Толчки почувствовали даже в 300 километрах от эпицентра, в Анкаре. Оперативные службы тогда перевели в повышенную готовность.
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В конце апреля сообщалось о землетрясениях в турецком Стамбуле. Самая сильная магнитуда была 6,2. Толчки почувствовали даже в 300 километрах от эпицентра, в Анкаре. Оперативные службы тогда перевели в повышенную готовность.
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Никита Кротов