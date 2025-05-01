В Ивановской области поезд протаранил «Камаз» с пивом

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Дорожно-транспортное происшествие с участием товарного поезда и «Камаза», груженого кегами с пивом, случилась в Тейкове Ивановской области, два человека пострадали, сообщило УМВД по региону в их группе в соцсети «Вконтакте».
«Состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил. Водитель и пассажир «Камаза» живы, но получили тяжёлые травмы», — обратили внимание в пресс-службе УМВД.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте случившегося, выясняются причины и обстоятельства аварии.
Как отмечалось в Телеграм-канале Северной железной дороги, причиной инцидента стал, предварительно, выезд грузового автомобиля на пути перед приближающимся поездом. На движение пассажирских поездов случившееся не повлияло.
Ранее сообщалось, что на трассе в Челябинской области произошло столкновение трёх автомобилей, после чего один из них загорелся. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.
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