Землетрясение на Алтае: детали
В Кош‑Агачском районе Республики Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в своём Telegram‑канале.
По данным ведомства, толчок зарегистрировали в 18:20 (14:20 мск) — эпицентр находился в пяти км к востоку от населённого пункта Старый Бельтир. В радиус 50 км попали восемь населённых пунктов, в том числе Старый Бельтир, Кош‑Агач, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит‑Сортогой и Чаган‑Узун.
Местные жители ощутили подземные толчки, пострадавших нет.
Ранее в Киргизии в результате землетрясения получили повреждения 13 зданий, включая шесть жилых домов — пострадавшие объекты зафиксировали в Джалал‑Абадской и Таласской областях.
1 октября неподалёку от города Тиакур в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в море, очаг залегал на глубине 163 км. Власти предупредили о возможных афтершоках, угроза цунами не объявлялась.
Читайте также: