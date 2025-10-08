Достижения.рф

Землетрясение на Алтае: детали

МЧС России: на Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,9
В Кош‑Агачском районе Республики Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в своём Telegram‑канале.



По данным ведомства, толчок зарегистрировали в 18:20 (14:20 мск) — эпицентр находился в пяти км к востоку от населённого пункта Старый Бельтир. В радиус 50 км попали восемь населённых пунктов, в том числе Старый Бельтир, Кош‑Агач, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит‑Сортогой и Чаган‑Узун.

Местные жители ощутили подземные толчки, пострадавших нет.

Ранее в Киргизии в результате землетрясения получили повреждения 13 зданий, включая шесть жилых домов — пострадавшие объекты зафиксировали в Джалал‑Абадской и Таласской областях.

1 октября неподалёку от города Тиакур в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в море, очаг залегал на глубине 163 км. Власти предупредили о возможных афтершоках, угроза цунами не объявлялась.

Никита Кротов

