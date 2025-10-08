Землетрясение на Алтае: детали

08 октября 2025, 19:35

МЧС России: на Алтае произошло землетрясение магнитудой 4,9

Фото: istockphoto/allanswart

В Кош‑Агачском районе Республики Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в своём Telegram‑канале.