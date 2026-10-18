Землетрясение произошло возле побережья Крыма
В Черном море возле южного побережья Крыма произошло землетрясение. Об этом рассказала заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, аппаратура зарегистрировала подземные толчки накануне, 17 августа, в 09:57 мск. Их магнитуда достигла 3,0 — такие землетрясения считаются слабыми и неспособными вызвать какие-либо повреждения. Эпицентр природного катаклизма располагался примерно в 18 километрах от берега Ялты.
Сообщений от жителей полуострова о том, что эти колебания ощущались, в оперативные и экстренные службы не поступало. О жертвах и разрушениях также не сообщается.
Ранее сообщалось, что на юге Кемеровской области произошло сильное землетрясение, которое оставило трещины в жилых домах.
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