Жалоба на зубную боль стоила перенесшему инфаркт миокарда мужчине всех зубов
В китайской провинции Шэньси частная стоматологическая клиника удалила все 12 оставшихся зубов 63-летнему пациенту с тяжелыми хроническими заболеваниями, обратившемуся с обычной зубной болью. Об этом сообщает South China Morning Post.
Мужчина по фамилии Ли, страдающий гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом и перенесший инфаркт миокарда, обратился в медучреждение после того, как его привлекла рекламная акция. По словам пациента, сотрудники клиники сами приехали за ним, провели бесплатный осмотр и в тот же день провели операцию по удалению 12 зубов с одновременной установкой десяти имплантов. Общая стоимость процедур составила около 3700 долларов США, при этом со счетов Ли списали 2800 долларов, а еще 900 он остался должен.
Родственники мужчины трижды направляли жалобы в местный департамент здравоохранения. Проверка выявила многочисленные нарушения: клиника не предложила альтернативных методов лечения, не обеспечила полное предоперационное обследование и допустила ошибки в оформлении медицинской документации.
По результатам разбирательства учреждение оштрафовали, его деятельность приостановили для переоформления лицензии. Все выплаченные пациентом средства вернули.
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