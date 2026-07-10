Жалоба на зубную боль стоила перенесшему инфаркт миокарда мужчине всех зубов

10 июля 2026, 14:15

SCMP: мужчине в Китае удалили все зубы из-за жалобы на боль в одном

Фото: istockphoto/Pressmaster

В китайской провинции Шэньси частная стоматологическая клиника удалила все 12 оставшихся зубов 63-летнему пациенту с тяжелыми хроническими заболеваниями, обратившемуся с обычной зубной болью. Об этом сообщает South China Morning Post.