Врач рассказала, почему не стоит слишком быстро чистить зубы
Ведущий гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович перечислила самые распространенные ошибки домашней гигиены зубов. Об этом пишет «Лента.ру».
Среди распространённых ошибок в уходе за зубами врач назвала чистку сразу после еды, которая может повредить эмаль. Вместо этого она рекомендует полоскать рот водой после приёма пищи, а остатки еды удалять с помощью зубной нити. Чистить зубы, по её словам, следует не ранее чем через 30 минут после еды.
Также стоматолог предостерегает от слишком быстрого ухода за полостью рта. Сидоркович утверждает, что чистка зубов в течение 30 секунд один раз в день с использованием «освежающего» ополаскивателя может привести к разрушению зубов. Ещё одной серьёзной ошибкой медик считает замену зубной нити и ёршика на ирригатор или ополаскиватель. Кроме того, врач советует избегать агрессивных методов отбеливания зубов и использования средств, обещающих моментальный результат.
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