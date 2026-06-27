Врач рассказала, почему не стоит слишком быстро чистить зубы

27 июня 2026, 18:32

Врач Сидоркович: слишком быстрая чистка зубов может привести к их разрушению

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Ведущий гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович перечислила самые распространенные ошибки домашней гигиены зубов. Об этом пишет «Лента.ру».