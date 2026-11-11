В Москве школьник получил сильный ожог ноги во время примерки хоккейных коньков
В Москве 11-летний школьник получил ожог ноги во время примерки хоккейных коньков в спортивном магазине. Об этом информирует РЕН ТВ.
Сотрудник магазина сам надел на ребёнка разогретый хоккейный конёк. После примерки школьник получил ожог правой голени первой степени. Потерпевшего госпитализировали в ожоговое отделение.
Отмечается, что перед примеркой спортивную обувь специально нагревают, чтобы материал ботинка стал мягче и принял форму ноги. Однако в этот раз конёк оказался слишком горячим и обжёг школьника. Все обстоятельства происшествия выясняются.
До этого сообщалось об инциденте в Томске. Там девочка сломала позвонок в открытой траншее.
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