Желание помочь прохожему обернулось для 18-летнего парня смертельным ударом ножа
Суд в Бурятии вынес приговор мужчине, который напал с ножом на двух молодых людей, предложивших ему помощь на трассе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике.
По версии следствия, преступление он совершил в ночь на 23 ноября 2025 года. Осужденный поссорился с женой, выпил и отправился пешком по трассе «Р-258 Байкал» из поселка Каменск в город Улан-Удэ. Проезжавшие мимо двое 18-летних парней заметили его и остановились помочь. В ответ мужчина начал их оскорблять. Началась словесная перепалка, которая закончилась потасовкой, в ходе которой злоумышленник схватился за нож и ударил одного из юношей в бедро и голень, а другого — в подбородок.
Раненого друга один из пострадавших повез в ближайшее отделение скорой помощи, но тот скончался в дороге. Ему самому удалось отбиться от нападавшего.
Фигуранта признали виновным в убийстве и покушении на убийство двух лиц. Суд назначил ему 12 лет колонии строгого режима, а также взыскал 1,2 миллиона рублей в пользу потерпевших в качестве морального и материального вреда.
Читайте также: