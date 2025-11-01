Желавший похудеть 200-килограммовый мужчина умер на спортивных сборах по муай-тай
Американца весом примерно 200 кг нашли мёртвым в номере отеля на Пхукете, где он остановился ради участия в тренировочном лагере по муай-тай с целью похудеть. Об этом пишет Phuket News.
Тело туриста обнаружили около полудня сотрудники отеля — они обеспокоились, когда мужчина не ответил на стук в дверь. Он лежал без признаков жизни на краю кровати. Накануне вечером турист жаловался на сильную усталость и упадок сил, просил горничную купить ему еду и после этого не выходил из номера.
Предварительный осмотр следователей и врача не выявил признаков насильственной смерти. В комнате нашли различные лекарственные препараты. По словам полиции, мужчина жил в отеле при тренировочном лагере около недели.
Медики предполагают, что смерть наступила за несколько часов до обнаружения из‑за обострения хронического заболевания. Окончательную причину установят эксперты.
Читайте также: