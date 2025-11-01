Желавший похудеть 200-килограммовый мужчина умер на спортивных сборах по муай-тай

01 ноября 2025, 19:00

Желавший похудеть 200-килограммовый мужчина умер на сборах в Таиланде

Фото: istockphoto/ananaline

Американца весом примерно 200 кг нашли мёртвым в номере отеля на Пхукете, где он остановился ради участия в тренировочном лагере по муай-тай с целью похудеть. Об этом пишет Phuket News.