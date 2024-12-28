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Железная балка распорола ногу россиянке во время ДТП на Пхукете

Железная балка распорола ногу нижегородке, отдыхавшей с мужем на Пхукете
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительница Нижнего Новгорода Светлана Хорева попала в реанимацию после страшного ДТП на Пхукете. Об её супруг Евгений Хорев рассказал РИА Новости.
Отмечается, что пара ехала на мотоцикле во время отдыха на Пхукете. Перед ними следовал грузовик, перевозивший алюминиевые балки. В какой-то момент одна из них съехала и воткнулась Светлане в ногу, распоров её. Женщина потеряла много крови, но до прибытия врачей Евгений зажимал ногу выше раны, чтобы минимизировать кровотечение. В результате пострадавшую доставили в местную больницу, где провели серьёзную операцию по извлечению балки и восстановлению разорванных мышц и вен.

Перевезти Светлану в Россию пока нельзя, поэтому придется делать оставшиеся операции в Таиланде. Ей необходимо провести чистку мышечной массы и барические процедуры для насыщения тканей кислородом.



При этом усложняет ситуацию закончившаяся страховка, которая смогла покрыть только первую операцию. Теперь семья собирает средства на лечение.

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#операция
В Крыму задержали криминального авторитета Мраза Мытищинского
28 декабря 2024, 14:23

Фото: iStock/Motortion

В Крыму задержали криминального авторитета Мраза Мытищинского (Мурад Амоян). У него обнаружили поддельное удостоверение ветерана боевых действий и фальшивые госнаграды, пишет Shot.
По данным издания, лидера ОПГ Амояна объявили в федеральный розыск год назад. Его нашли в Крыму, где члены местной ОПГ сделали ему поддельные документы почётного дружинника Крыма, а также удостоверение ветерана боевых действий. С этими документами он забирал у чиновников и бизнесменов гуманитарную помощь для новых регионов.

Кроме того, Мраза покрывал его близкий друг депутат Симферопольского района Крыма Гегам Маргарян.

Амояна задерживали еще в 2020 году. Тогда он сбежал в Россию из Армении, где его объявили в розыск за похищение людей. В России ОПГ Амояна экстрадировали в Армению. Но в 2023 году он смог незаконно вернутся в РФ.

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В рабство или на органы: молодой отец из Оренбурга хотел продать своего малолетнего сына, пока его мать находилась в тюрьме
28 декабря 2024, 14:18

Фото: iStock/ Wavebreakmedia

В Оренбурге задержали 21-летнего молодого человека. В отношении его завели уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии». Выяснилась, что парень собирался продать своего 1,5-годовалого сына. Мать малыша тогда была в колонии и поэтому не имела возможности помешать своему возлюбленному. Всё могло закончиться плачевно, если бы вовремя не вмешались полицейские.
Маленький Юра (имя изменено) своего отца особо и не видел. Когда он родился, Дмитрий уже не первый раз сидел в тюрьме. Отец мальчика занимался продажей украденного в сетевых магазинах. По сути это был его единственный заработок. В большинстве своём молодой человек воровал предметы бытовой химии или сыры. Партнёр по жизни Ольга помогала возлюбленному с его «бизнесом». Поэтому в 2021 году Дмитрий в иной раз предстал перед судом. С сыном молодой человек познакомился лишь три месяца назад.

Сразу после освобождения Дмитрия в колонию попала Ольга. Даже наличие маленького ребенка не дало ей никаких послаблений, поскольку муж как раз вышел на свободу — он же законный представитель Юры.

Фото: iStock/ zoka74

Сначала Дмитрий честно выполнял родительские обязанности: гулял с мальчиком, водил его в гости к родственникам, всем демонстрировал тёплую заботу о малыше.

Позже выяснилось, Дмитрий уже изначально вынашивал план избавления от сына. Малыша он считал обузой и стал аккуратно узнавать про вариант с продажей ребёнка. Молодой человек обратился к представителям серьезного криминального мира, чтобы те нашли ему покупателя. Дмитрий долго не обдумывал цену и назвал её с потолка — за малыша он запросил полтора миллиона рублей, передавала «КП-Оренбург». Он прямо говорил, что дальнейшая судьба сына его не волнует, молодой человек готов был продать ребёнка на органы или в рабство. Отца интересовали лишь деньги.

«Ты же мусульманка!»: родная мать избавилась от 18-летней дочери из-за короткого платья, подробности трагедии в Чайковском
«Ты же мусульманка!»: родная мать избавилась от 18-летней дочери из-за короткого платья, подробности трагедии в Чайковском

Дмитрия задерживали в момент получения денег от «покупателя». После того, как парня арестовали, он даже не смог объяснить содеянное. 7 декабря Дмитрия заключили под стражу. Он может лишиться свободы сроком до 10 лет.

Спасенного малыша отправили в социальное учреждение. Отдавать иным близким не стали, так как семьи родственников Юры нельзя назвать благополучными. В настоящий момент прорабатывается вопрос о лишении родительских прав и Дмитрия, и Ольги. Но мать ребёнка не согласна и уверяет, что если бы она не была в колонии, то никогда бы не допустила такого, ведь очень любит малыша.

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#статьи
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Пьяный глава посёлка в ХМАО расстрелял дом бойфренда своей 12-летней дочери
28 декабря 2024, 13:57

Фото: istockphoto/

Глава администрации посёлка Кузьминский в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) Сергей Грубцов расстрелял дом возлюбленного своей 12-летней дочери. Чиновник в это время был в изрядном подпитии.
О 15-летнем ухажёре своей дочки Грубцов узнал нынешним летом, сообщает телеграм-канал Mash. Сначала он пытался разговаривать с парнем, но безуспешно. А недавно одноклассники девочки слили в сеть записи её интимных встреч с бойфрендом. Видео разлетелось по чатам и дошло до отца. Тот написал заявление в полицию, но дело никак не продвигалось.

Несколько дней назад поселковый голова от тоски и безысходности ушёл в запой. Накануне под воздействием алкоголя его психика окончательно не выдержала. Мужчина взял ружьё и пошёл к дому 15-летнего Казановы, где парочка в это время развлекалась, и открыл огонь по дверям, окнам и стенам. Между выстрелами глава Кузьминского требовал от семьи покинуть посёлок и угрожал расправой.

Чиновника задержали. На допросе он сказал, что раскаивается и сожалеет о содеянном. Грубцов возглавлял поселковую администрацию на протяжении восьми лет. Всего в его семье четверо детей.

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#мужчина
#заявление
#ружье
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Екатеринбургский экс-иерей Сидоров, подозреваемый в домогательствах, ушел на СВО
28 декабря 2024, 13:45

Фото: istockphoto/scaliger

Экс-иерей Даниил Сидоров, который стал фигурантом дела о домогательствах, начал свою службу в десантно-штурмовом взводе. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в своем Telegram-канале.
По словам митрополита, Сидоров больше не сможет исполнять обязанности священника, однако он получил прощение от тех, кого оскорбил, и теперь приступил к новому служению – защите Родины.

«Теперь уже рядовой десантно-штурмового взвода не будет отсиживаться в штабе, а на поле боя принесет плоды покаяния через самоотверженность и ратный труд», – отметил Кульберг.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии подтвердили, что Сидоров действительно ушел на специальную военную операцию (СВО). ​

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#сво
#всу
#вс рф
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Подмосковный суд осудил приезжих, убивших и ограбивших пенсионерку
28 декабря 2024, 13:34

Фото: iStock / Wavebreakmedia

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, убивших пожилую женщину из корыстных побуждений. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
В суде было установлено, что 32-летний Зафар Худойкулов, не имея легального источника дохода, предложил 24-летнему знакомому Хабибулле Мухамадиеву ограбить пожилую женщину, у которой он раньше работал на садовом участке.
«13 ноября 2024 года соучастники приехали на территорию ЖК «Новорижский» городского округа Истра и проникли на территорию участка. Дождавшись выхода женщины на крыльцо, они напали на неё и затащили в дом, где жестоко избили. Затем Худойкулов, подавляя активное сопротивление потерпевшей, задушил её. После убийства мужчины обыскали дом и, обнаружив деньги и ценное имущество, похитили их. Ущерб превысил 158 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Подсудимые были признаны виновными в убийстве из корыстных побуждений, разбое, грабеже с незаконным проникновением в жилище и применением насилия.

Суд приговорил Худойкулова к 22 годам, а Мухамадиева – к 18 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

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СК показал кадры работы следователя на месте гибели четырех детей под Тверью

В Петербурге задержали восьмиклассницу, повесившую в школе фото основателя РДК*

Правоохранители ликвидировали колл-центр с нелегалами в Москве
#подмосковье
#прокуратура
#московская область
#суд
#приговор
#мигранты
#убийство
#пенсионерка
#истра
#разбой
#преступление
#преступники
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СК показал кадры работы следователя на месте гибели четырех детей под Тверью
28 декабря 2024, 13:17

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Следственный комитет (СК) России по Тверской области опубликовал видео с места трагического происшествия, где были найдены тела четырех детей в частном доме на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Межурка». Об этом пишет ТАСС.

Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области
Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области

По информации СК, на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов для координации следственных действий. Сообщается, что убийцей оказался их отец.


Представители регионального Управления МВД сообщили, что семья погибших ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Ведется расследование для выяснения всех деталей произошедшего.

До этого в школе № 49 Барнаула ученикам третьего класса вручили грамоты, на которых были изображены флаг и герб Украины. Эти награды предназначались детям за их успехи в учебе. Как пояснила классная руководительница, шаблон грамот предложил один из родителей.

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#самолет
#следственный комитет
#происшествия
#сво
#ск
#тела
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В Петербурге задержали восьмиклассницу, повесившую в школе фото основателя РДК*
28 декабря 2024, 12:55

Фото: iStock/Fedorovekb

В Санкт-Петербурге полиция задержала 16-летнюю школьницу, повесившую на стенде в образовательном центре Кировского района фото основателя «Русского добровольческого корпуса»* Дениса Капустина** и его соратника Алексея Левкина***, которые являются членами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Об этом пишет Фонтанка.
Как выяснило «Агентство журналистских расследований», задержание состоялось вечером 27 декабря в пятиэтажном доме в Выборгском районе. Девочка учится в школе, где были размещены снимки. В результате она провела ночь в изоляторе временного содержания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма. Школьнице грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы.

До этого в школе № 49 Барнаула ученикам третьего класса вручили грамоты, на которых были изображены флаг и герб Украины. Эти награды предназначались детям за их успехи в учебе. Как пояснила классная руководительница, шаблон грамот предложил один из родителей.

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Названа предварительная причина смерти четырёх маленьких детей в Тверской области

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
*** внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
#самолет
#следственный комитет
#задержание
#уголовное рф
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Правоохранители ликвидировали колл-центр с нелегалами в Москве
28 декабря 2024, 12:46

Фото: istockphoto/Dzurag

На юго-востоке Москвы сотрудники правоохранительных органов выявили и ликвидировали колл-центр. В нём работали 38 нелегальных мигрантов.
Иностранцы трудились без соответствующих документов в офисном здании на Ферганской улице, сообщает телеграм-канал «МВД Медиа». Полицейские вышли на нарушителей и задержали их в ходе профилактического рейда.

Мигрантов доставили в отдел полиции. Там на них составили протоколы по статье КоАП «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента».

По решению суда все нарушители будут выдворены за пределы территории России. Кроме того, на каждого из задержанных наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Правоохранители разыскивают лиц, организовавших нелегальный бизнес.

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#медиа
#иностранцы
#нарушители
#полицейские
#коап
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Дебошир на борту: самолет «Аэрофлота» экстренно приземлился в Баку
Самолёт «Аэрофлота» пришлось экстренно сажать в Баку из-за дебошира
28 декабря 2024, 12:10

Фото: iStock/rebius

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Дубая в Москву, совершил экстренную посадку в Баку из-за буйного пассажира. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел, когда Роман Пахомов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно: он кричал, оскорблял экипаж и пытался разбить иллюминатор.

Согласно свидетельствам пассажиров, на момент посадки на борт мужчина выглядел трезвым и спокойным. Однако во время полета он достал скрытый пакет с алкоголем и вскоре стал источником серьезных проблем. Пахомова удалось скрутить, но он оказался настолько силен, что разорвал пластиковые наручники и клейкую ленту, после чего начал наносить удары по иллюминатору.

Капитан воздушного судна принял решение о незамедлительной посадке в Баку, чтобы предотвратить возможные последствия для безопасности всех находившихся на борту. После приземления самолет был встречен полицией, которая задержала дебошира. По данным источников, когда Пахомов пришел в себя, он не смог вспомнить о произошедшем.

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#самолет
#мужчина
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