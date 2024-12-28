Железная балка распорола ногу россиянке во время ДТП на Пхукете

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Жительница Нижнего Новгорода Светлана Хорева попала в реанимацию после страшного ДТП на Пхукете. Об её супруг Евгений Хорев рассказал РИА Новости.
Отмечается, что пара ехала на мотоцикле во время отдыха на Пхукете. Перед ними следовал грузовик, перевозивший алюминиевые балки. В какой-то момент одна из них съехала и воткнулась Светлане в ногу, распоров её. Женщина потеряла много крови, но до прибытия врачей Евгений зажимал ногу выше раны, чтобы минимизировать кровотечение. В результате пострадавшую доставили в местную больницу, где провели серьёзную операцию по извлечению балки и восстановлению разорванных мышц и вен.
Перевезти Светлану в Россию пока нельзя, поэтому придется делать оставшиеся операции в Таиланде. Ей необходимо провести чистку мышечной массы и барические процедуры для насыщения тканей кислородом.
При этом усложняет ситуацию закончившаяся страховка, которая смогла покрыть только первую операцию. Теперь семья собирает средства на лечение.
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Перевезти Светлану в Россию пока нельзя, поэтому придется делать оставшиеся операции в Таиланде. Ей необходимо провести чистку мышечной массы и барические процедуры для насыщения тканей кислородом.
При этом усложняет ситуацию закончившаяся страховка, которая смогла покрыть только первую операцию. Теперь семья собирает средства на лечение.
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Анастасия Чинкова