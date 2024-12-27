Смертельное ДТП в Крыму: водитель автомобиля «‎ВАЗ» влетел в прицеп грузовика

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko
26 декабря 2024 года в 20:37 на автодороге «Таврида – Джанкой – Красноперекопск», вблизи города Джанкой, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом информирует Госавтоинспекция Крыма в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ», движущийся со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, не смог обеспечить безопасный интервал при встречном разъезде с грузовым автомобилем «Volvo FH12» с прицепом. В результате столкновения с прицепом грузовика водитель и его 36-летний пассажир получили смертельные травмы.
Кроме того, три пассажира автомобиля «ВАЗ», среди которых находился один несовершеннолетний, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Джанкойский». В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств ДТП.
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Кроме того, три пассажира автомобиля «ВАЗ», среди которых находился один несовершеннолетний, получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Джанкойский». В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств ДТП.
Ранее в Подмосковье сотрудники ГАИ помогли беременной женщине добраться до роддома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова