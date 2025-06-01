Железнодорожный мост с грузовым поездом обрушился в Курской области

01 июня 2025, 09:01

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В ночь на 1 июня обрушился железнодорожный мост в районе 48-го километра трассы «Тросна — Калиновка» в Курской области. В момент происшествия по нему следовал грузовой локомотив. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.





По предварительным данным, причиной обрушения стал подрыв. Одна из опор сооружения была повреждена взрывом около 2:30 ночи. В результате часть состава рухнула на автомобильную дорогу, начался пожар на площади 15 квадратов. Его удалось ликвидировать в течение нескольких часов. Один из машинистов получил травму ноги. Всех сотрудников бригады доставили в больницу, где после оказания медпомощи отпустили домой.

«Автомобильная дорога, находящаяся под мостом, перекрыта, движение организовано в объезд. Причина обрушения моста будет установлена. На месте работают все оперативные службы», — сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.