Семь погибших, 69 раненых: все подробности обрушения моста на пассажирский поезд под Брянском

01 июня 2025, 07:04

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути. Число жертв обрушения моста на поезд №86 «Климов — Москва» на данный момент достигло 7 человек, а количество пострадавших возросло до 69 (включая троих детей). Подробнее о ситуации расскажет «Радио 1».





Содержание Что произошло? Состояние пострадавших Как осуществлялась организация помощи? Реакция властей Изменения в движении поездов

Что произошло?

МЖД: Мост обрушился из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта»

Состояние пострадавших

Среди 69 раненых — водитель фуры «Мираторга», оказавшийся под завалами.

44 человека госпитализированы, 22 получают амбулаторную помощь.

Трое несовершеннолетних пострадали, один ребенок был отправлен санавиацией в Москву.

Семь человек погибло (среди них машинист и помощник машиниста).

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Как осуществлялась организация помощи?

«Резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву в 05:01. Он проследует с остановками поезда №86 Климов — Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Медико-психологическая поддержка

На Киевском вокзале дежурят психологи и врачи.

В Брянскую область направлены бригады московского Центра экстренной медпомощи.

В регионе работает «горячая линия» МЧС (112) для пострадавших.

Для эвакуации людей в пункт временного размещения (ПВР) были организованы специальные автобусы. К 03:21 (мск) источник ТАСС указал, что людей уже оперативно развезли из ПВР.

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура



Реакция властей

Изменения в движении поездов