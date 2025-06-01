Семь погибших, 69 раненых: все подробности обрушения моста на пассажирский поезд под Брянском
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути. Число жертв обрушения моста на поезд №86 «Климов — Москва» на данный момент достигло 7 человек, а количество пострадавших возросло до 69 (включая троих детей). Подробнее о ситуации расскажет «Радио 1».
Что произошло?Инцидент случился в 22:44. Автомобильный мост в Выгоничском районе Брянской области обрушился на пассажирский поезд, следовавший в Москву. Поезд сошел с рельсов. При этом на момент обрушения на мосту находилась фура компании «Мираторг».
Движение на участке полностью приостановлено. Территорию оцепили, а для объезда у поворота на Выгоничи установлены временные указатели. Официальную информацию о ЧП губернатор Брянской области Александр Богомаз начал публиковать в своем Telegram-канале с 00:13 (мск).
МЖД: Мост обрушился из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта»
На месте работают следователи Западного межрегионального управления СК РФ. Ситуацию контролируют оперативники и группа быстрого реагирования РЖД, начальник стрелковой команды станции Брянск Владимир Закроев и глава Брянского отряда филиала ВО ЖДТ на Московской железной дороге Владимир Суслин.
По предварительной версии пресс-службы Московской железной дороги, причиной ЧП стало «незаконное вмешательство в работу транспорта».
Состояние пострадавших
- Среди 69 раненых — водитель фуры «Мираторга», оказавшийся под завалами.
- 44 человека госпитализированы, 22 получают амбулаторную помощь.
- Трое несовершеннолетних пострадали, один ребенок был отправлен санавиацией в Москву.
- Семь человек погибло (среди них машинист и помощник машиниста).
Как осуществлялась организация помощи?Пассажиров уцелевших вагонов и тех, кому не требовалась госпитализация, доставили на вокзал Брянск-I, откуда позже отправили в Москву. Люди были обеспечены питанием и водой.
«Резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву в 05:01. Он проследует с остановками поезда №86 Климов — Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40», — сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Медико-психологическая поддержка
- На Киевском вокзале дежурят психологи и врачи.
- В Брянскую область направлены бригады московского Центра экстренной медпомощи.
- В регионе работает «горячая линия» МЧС (112) для пострадавших.
- Для эвакуации людей в пункт временного размещения (ПВР) были организованы специальные автобусы. К 03:21 (мск) источник ТАСС указал, что людей уже оперативно развезли из ПВР.
Реакция властейАлександр Богомаз лично контролирует спасательную операцию. В региональные больницы изначально были доставлены 30 пострадавших, включая двоих детей. Позже количество обратившихся за мед.помощью увеличилось до 35, а затем и до 69 человек.
На месте были задействованы 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. При этом уточняется, что на момент 6:20 (мск) обломки попавшего в аварию поезда все еще находились на железнодорожных путях.
Изменения в движении поездов
- Поезд №489 «Анапа — Минск» перенаправлен через Смоленск и Красное с возвращением на маршрут в Гомеле 1 июня.
- Поезд №85 «Москва — Климов» сократил маршрут до Брянска; далее пассажиров перевезут автобусами.
- Пригородные электрички следуют по укороченным маршрутам. РЖД заявили о планах срочного восстановления путей.