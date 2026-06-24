Жена 12 лет провела в плену мужа и рожала ему детей
В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва полиция освободила гражданку Франции и её пятерых детей, которых, по данным следствия, супруг и отец семейства удерживал в неволе на протяжении около 12 лет. Об этом сообщает BBC.
По информации правоохранительных органов, брак между Сильви Ясминой и её мужем заключался в 2003 году, после чего пара проживала в Австралии. Однако в 2014 году, когда в семье уже было двое старших детей, супруги переехали в Пакистан. С того момента, как утверждает женщина, она полностью лишилась связи с внешним миром. За годы изоляции у неё родились ещё трое детей. Всё это время семья жила в городе Бара, где глава семейства систематически подвергал жену и детей физическому насилию и унижениям.
Поворотным моментом стал побег одного из сыновей, которому недавно удалось выбраться из дома и обратиться за помощью в полицию. Прибывшие на место стражи порядка провели обыск и обнаружили Ясмину с детьми в тесной, крайне ветхой комнате. На телах пострадавших зафиксировали следы многочисленных побоев.
В настоящее время всех освобождённых доставили в приют в Пешаваре. Сама женщина заявила, что они намерены вернуться во Францию. Она также рассказала, что муж полностью лишил их свободы, запрещал любые контакты с окружающими, а дети на протяжении многих лет не посещали школу. Главу семейства задержали, в отношении него ведётся расследование.
Читайте также: