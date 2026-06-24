Жена 12 лет провела в плену мужа и рожала ему детей

24 июня 2026, 18:05

Муж 12 лет держал в плену жену и пятерых детей в Пакистане

Фото: istockphoto/Yingko

В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва полиция освободила гражданку Франции и её пятерых детей, которых, по данным следствия, супруг и отец семейства удерживал в неволе на протяжении около 12 лет. Об этом сообщает BBC.