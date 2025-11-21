Накачивал жертв наркотиками, насиловал и держал в плену: что известно о «богородском маньяке» из Королева, который убил нянь сына
В тихом дачном поселке Подмосковья разразилась жуткая история. В центре внимания оказался 46-летний Дмитрий Артамошин, которого задержали по подозрению в убийствах, изнасилованиях и похищениях. Этот мужчина придумал хитроумный план, чтобы заманивать своих жертв к себе домой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Устроились работать нянямиВ начале ноября в полицию подмосковного Королева обратились две женщины. Одна искала свою 19-летнюю дочь, а другая — 25-летнюю сестру. На сайтах и в группах поисковых отрядов появились фотографии Алёны, о которой не было никаких известий с 27 июля, и Марии, пропавшей 27 октября. Обеих видели в районе СНТ «Звезда» в Богородском округе Подмосковья. После бесед с родственниками и знакомыми, полицейские выяснили, что девушки устроились работать нянями в частном доме именно в этом СНТ.
Насиловал и заставлял употреблять наркотикиРанее в одну из больниц Волгоградской области пришла девушка, которая сбежала от мужчины, насиловавшего её и заставлявшего принимать наркотики. Подозреваемый искал женщин через интернет, размещая объявления о поиске няни для своего ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по статьям: «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Склонение к употреблению наркотиков». Полиция задержала 46-летнего Дмитрия, владельца дома в СНТ «Звезда», суд отправил его в СИЗО на два месяца.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Артамошин уже был судим за кражу и разбой. Последние годы занимался продажей машин. На его странице во ВКонтакте можно найти объявления о продаже легковых и грузовых авто. Также он подписан на множество групп с фильмами ужасов и контентом для взрослых. Мужчина активно делился своей жизнью в соцсетях, выкладывая фото и видео. В основном на них – его сын и собака бойцовской породы. Часто он сажал ребенка за руль и снимал, как тот управляет машиной.
«Вот мы вернулись к жизни, а значит, другим стоит помолиться», — говорит Дмитрий, снимая сына на камеру и называя его «братан».
Личная жизнь маньякаДмитрий состоит в браке с 36-летней Полиной. Весной она решила уйти от него. По информации следственного комитета, мужчина часто проявлял агрессию по отношению к супруге: он не только избивал ее, но и насиловал, заставляя принимать наркотики. Когда Полина сбежала, Дмитрий разместил во ВКонтакте объявление о ее «пропаже».
«Разыскиваю жену, Полину Михайловну Ф. Она уехала 20 марта 2025 года в курортный район Санкт-Петербурга и с тех пор не выходит на связь. Телефон отключен. Обещаю сто тысяч рублей за помощь в поисках», — писал он.
Через месяц после этого документы об ограничении родительских прав поступили в Чертановский районный суд Москвы. Мать Полины пыталась защитить внука от дочери и ее мужа. Неизвестно, удалось ли ей это сделать.
«Мать-то знает, что я никогда не сдаюсь, а вот родственникам придется с этим еще познакомиться», — все в том же видео с сыном заявляет Дмитрий, вероятно, имея в виду предстоящие судебные тяжбы.
Подсадил сына на наркотикиНекоторые СМИ писали, что мужчина подсадил сына на наркотики. Однако эксперты не нашли в крови мальчика никаких запрещенных веществ. Что касается Полины, то, по предварительным данным, она жива, но всё это время пряталась от мужа.
SHOT: в организме 9-летнего сына Богородского маньяка не нашли наркотиков
Богородский маньяк заставлял девятилетнего сына смотреть на изнасилование няньДмитрий Артамошин заставлял своего девятилетнего сына наблюдать за насилием над жертвами. У мальчика диагностированы признаки посттравматического стрессового расстройства, а также обнаружены шрамы и травмы.
Убивший двух нянь маньяк заставлял девятилетнего сына смотреть на их изнасилование
ДолгиПодозреваемый замешан в нескольких других делах, связанных с долгами. Например, одна компания пыталась взыскать с него 1,3 миллиона рублей. Также есть несколько случаев, где он оказывается в роли ответчика по спорам о недействительности сделок с автомобилями.
Богородский маньяк может избежать тюрьмы, если его признают невменяемым
Следственный комитет сообщает, что сейчас известно о четырех жертвах: две из них живы, а две, скорее всего, погибли. Ведутся поиски тел. Не исключено, что вскоре появятся новые детали и фигуранты. Задержанный утверждает, что никого не убивал. Если суд признает его виновным в преступлениях, которые уже окрестили «богородскими», ему может грозить пожизненное заключение.